Il Chelsea è pronto alle cose formali: è infatti in arrivo secondo Fabrizio Romano l’offerta ufficiale per Marco Palestra da oltre 50 milioni e con un ingaggio raddoppiato rispetto all’Inter. Questa è la mossa conclusiva per trovare la quadra definitiva e chiudere il colpo portando a casa il terzino classe 2005 pronto a tentare l'avventura in Premier League dopo l'ottima annata col Cagliari. L’Inter dal canto suo è ferma sulla sua posizione, non intende fare nuovi rilanci e aspetta risposte definitive dal giocatore.

Il Chelsea però vuole chiudere tutto già questa settimana: tutto dipenderà dall'approvazione finale di Palestra e del suo entourage, poi potrà essere tutto completato con l'Atalanta.