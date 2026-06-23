È attesa per domani mattina, l’offerta formale del Chelsea all’Atalanta per Marco Palestra. Questo è l'aggiornamento offerto dalla redazione di Sport Mediaset in merito all'affare del giorno: la base è di 55 milioni di euro più bonus e percentuale su futura rivendita, come comunicato informalmente. Al giocatore, proposto un contratto di sei anni a 5 milioni più bonus. Tanto dipenderà dai club. L’Inter, conferma Orazio Accomando, non migliorerà l’offerta già presentata, sia all’Atalanta, con cui non c’è ancora accordo definitivo, che al giocatore.

Palestra, oltretutto, nelle scorse ore ha avuto un contatto diretto con Xabi Alonso. Domani previsto un contatto ufficiale tra tutte le parti coinvolte per valutare la soluzione migliore per l’Atalanta e per il giocatore. Per questi motivi Chelsea in netto vantaggio, ma Inter ancora in corsa.