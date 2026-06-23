L'Atalanta e l'entourage di Marco Palestra sono state tempestivamente avvisate: l'Inter sopra le cifre proposte non va. E quindi, è via libera per il Chelsea, che, come riferisce Fabrizio Romano, professa grande ottimismo per l'arrivo del giocatore classe 2005. Bisognerà ora vedere se l'arrivo dell'ex giocatore del Cagliari comporterà la partenza di Malo Gusto, che opera negli spazi solitamente occupati da Palestra e per il quale c'è l'interessamento del Manchester City di Enzo Maresca, che col francese aveva un ottimo rapporto.

Ma come mai il Chelsea ha virato su Palestra? I Blues hanno scelto lui perché giovane e in grado di coprire le stesse cifre come era in grado di fare Marc Cucurella, venduto al Real Madrid per le cifre che il club londinese riverserà proprio nelle casse orobiche. Tutti gli accordi con l’Atalanta, comunque, sono chiusi: manca solo l’ultimo ok di Palestra che deve dare una risposta definitiva per procedere con le visite mediche e le firme. Anche l'Inter aspetta di ricevere una risposta definitiva da Palestra e i suoi agenti.