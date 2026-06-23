Mentre tutti sono concentrati sull'operazione che dovrebbe portare Marco Palestra all'Inter in questi giorni e attendono con ansia l'incontro di Madrid tra Real e Como per capire se esiste anche una minima possibilità di vedere Nico Paz in nerazzurro, in Viale della Liberazione sottotraccia lavorano per blindare i propri gioielli.

Nuovo status

Secondo quanto appurato da FcInterNews questa settimana infatti inizieranno concretamente i colloqui per i rinnovi di due giocatori ormai da considerare di primo piano, il cui status è cresciuto enormemente in questa stagione: Pio Esposito e Yann Bisseck. Per entrambi si parla di un prolungamento fino al 2031 con adeguamento dell'ingaggio in linea con le prestazioni fornite negli ultimi mesi. 

In soldoni 

Per l'attaccante della Nazionale azzurra bisognerà trovare un'intesa sullo stipendio che dovrebbe essere portato fra i 3 e i 4 milioni di euro. Per quanto riguarda il difensore tedesco, sul quale sono sempre vigili negli occhi del Bayern Monaco, l'ingaggio dovrebbe arrivare intorno ai 3,5 milioni netti a stagione.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 23:15
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.