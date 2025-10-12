Il Fenomeno Ronaldo è stato il migliore giocatore della sua generazione. Una verità condivisa da tanti ex campioni che hanno calcato i campi tra la fine degli anni 90' e i primi 2000, compreso il Pallone d'Oro Zinedine Zidane, che al 'Festival di Trento' ha raccontato un aneddoto sul brasiliano, giocatore con cui ha condiviso il campo da avversario ma anche da compagno di squadra ai tempi del Real Madrid: "Ronaldo è stato il più forte incontrato in carriera. Oltre a quello che faceva vedere in campo la domenica, in allenamento, dove c'è il vero football, il Fenomeno faceva cose pazzesche. Ti diceva: 'Mi vuoi far incazz**? Io ti faccio due tunnel'. E te li faceva", il ricordo di Zizou.