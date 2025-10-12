Serata a tinte nerazzurre quella di ieri sera andata in onda ieri sera a Tallinn, dove l'Italia ha battuto l'Estonia al termine di una gara che ancora una volta parla l'interismo. I quattro nerazzurri in campo si sono rivelati fondamentali per Gattuso che ai ragazzi presi in 'prestito' da Chivu deve delle buone prestazioni, un assist e un gol. Tra tutti e quattro, l'unico a non superare la sufficienza è per il Corriere della Sera, Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro ha sporcato la quarantesima presenza con "un'ammonizione che costringerà il nostro miglior difensore a saltare la cruciale partita contro Israele: 5,5".

Sette in pagella e applausi sia per Federico Dimarco, "piede fatato e una grande condizione" che propizia "i primi due gol", sia per Pio Esposito, che ha timbrato la sua seconda presenza azzurra col primo gol: "Bellissimo, da centravanti vero. Il futuro è di questo ragazzo dal grande fisico e dal cervello fino".

'Solo' un 6.5 per Nicolò Barella: "Cicca un buon pallone e rimedia un cartellino giallo per frenare una ripartenza dell'Estonia".