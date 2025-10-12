Serata da ricordare per Francesco Pio Esposito, ieri protagonista con la maglia della Nazionale con il primo gol a tinte azzurre arrivato a Tallin contro l'Estonia. Chiamato a sostituire l'infortunato Kean dopo pochi minuti, il baby bomber dell'Inter ha risposto presente con una prestazione importante e la prima gioia con la Nazionale maggiore: "Faccio fatica a capire cosa è successo: segnare il primo gol con la maglia della Nazionale è una di quelle emozioni che puoi capire solo con il passare delle ore - le parole del classe 2005 riportate oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport -. Adesso ho mille pensieri per la testa, ma questo, per me, deve essere un punto di partenza".

Il piccolo Espo preferisce comunque restare con i piedi per terra, consapevole di aver ricevuto molti messaggi sul telefonino: "Ce ne saranno tanti, tantissimi: non oso immaginare quanta gente mi abbia scritto. Ci sarà tempo per leggerli tutti… La gente parla molto di me in questo periodo: c’è chi mi esalta e c’è chi mi scredita, io so che devo tenere fede al mio equilibrio, sarà la mia forza come lo è sempre stata. Ho realizzato il sogno di ogni bambino, sono felice".