Lungo intervento di Luciano Spalletti dal palco dell'Auditorium di Santa Chiara nel corso del 'Festival dello Sport' di Trento durante il quale l'ex ct della Nazionale azzurra ha parlato anche del capitolo Mauro Icardi.

Sulla vicenda Icardi all'Inter?

"Lì ci sono rimasto un po' male. Ho dovuto mettere mano a situazioni antipatiche. Più che per Mauro, di quello che c'era nel suo intorno. Lui è un bravo ragazzo, uno dei più forti che abbia mai avuto nell'area di rigore. Se lo porti in giro per il campo può avere qualche difficoltà, ma in quell'area, se porti l'altra squadra a difendersi bassa accerchiandola".