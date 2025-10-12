Dopo la vittoria di Tallinn contro l'Estonia, il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha elogiato la prestazione di Pio Esposito, tra i protagonisti assoluti del successo azzurro: "Se un giocatore viene in Nazionale, si impegna al 100% e fa gol è giusto che si meriti l'affetto dei giocatori. Quando uno è forte forte le belle cose se le merita, non c'è da girarci intorno. Noi aiutiamo tutti i nuovi però loro sono in gamba e non c'è bisogno di portarli per mano perché se la cavano da soli. Abbiamo giocatori forti e lo abbiamo dimostrato, siamo felici di aver giocato con fiducia per novanta minuti. Ci troviamo bene in campo e fuori e questo è uno dei segreti per fare bene in campo".