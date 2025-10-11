Serata da ricordare per Francesco Pio Esposito, autore del suo primo gol con la maglia della Nazionale maggiore nel 3-1 contro l’Estonia. Al termine della gara, l’attaccante azzurro ha condiviso tutta la sua emozione ai microfoni di Sky Sport:

“Ringrazio la squadra e il mister per come mi hanno accolto, c’è un’armonia fantastica in questo gruppo e così è più facile giocare. Sono contento, ma è merito della squadra che ti consente di avere palloni giocabili”.

Parlando della coppia d’attacco, Esposito ha sottolineato l’importanza del gioco di squadra: “È fondamentale mettere da parte l’egoismo, soprattutto quando si gioca con un altro centravanti. Bisogna aiutarsi a vicenda, non conta chi segna ma portare a casa il risultato insieme”.

Sul piano personale, il giovane nerazzurro non nasconde la sua emozione: “È un’emozione indescrivibile, sono cose che non riesci a spiegare o capire a caldo. Devo ancora realizzare, ma sono felicissimo: è successo tutto molto velocemente”.

E guarda già avanti: “Questo gol deve essere un punto di partenza, non un traguardo. Sono una persona molto autocritica, non mi piace accontentarmi. Ora pensiamo al Mondiale: non possiamo guardare indietro, dobbiamo concentrarci sulle partite che restano e dare il massimo”.

Infine, una dedica speciale: “Alla mia famiglia, che c’è sempre stata e mi ha aiutato a raggiungere questo obiettivo”.