Il Mondiale Under 20, purtroppo già finito e anche in malo modo per l'Italia di Carmine Nunziata sconfitta con un secco 3-0 dagli Stati Uniti, è l'occasione per gli scout di diversi club italiani di ritrovarsi in Cile per adocchiare i giovani talenti più abili a mettersi in luce. Secondo le informazioni di Calciomercato.it, Juventus, Torino, Inter, Milan, Como, Parma e Udinese hanno ufficialmente accreditato i propri osservatori e nel mirino sono finiti alcuni nomi interessanti.

In particolare, oltre al gioiellino messicano Gilberto Mora, piacciono gli argentini Alvaro Montoro del Botafogo e Tobias Andrada del Velez, così come i brasiliani Iago del Flamengo, Gustavo Prado dell’Internacional di Porto Alegre, João Cruz dell’Athletico Paranaense, fino a Luighi e Belè del Palmeiras.