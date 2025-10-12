Dopo l'intervento dal palco dell'Auditorium Santa Cristina, Rafa Benitez parla anche ai microfoni della Gazzetta dello Sport dicendo la sua in primo luogo su questo campionato di Serie A: "Guardo qualcosa, ma non come in passato quando vedevo tutte le partite. L'Inter per me ha sempre la rosa più forte, e credo che con Napoli, Milan e Juve saranno sempre al vertice. Non è difficile dirlo, sono le squadre più forti. Poi c'è la Champions League e questo è un vantaggio se non si fa per il campionato".

Il tuo periodo all'Inter non fu semplicissimo, trovasti una squadra provata con poco mercato...

"No, con zero mercato".

Hai qualche rimpianto?

"Veramente puoi controllare quello che dipende da te. Io ho visto dall'inizio i problemi, ho parlato con la proprietà. Avevamo vinto due trofei però è difficile quando sai di avere la soluzione però non ti danno il tempo. Dobbiamo imparare da queste cose, il calcio è così. Comunque siamo contenti perché abbiamo vinto due titoli, soprattutto il Mondiale per Club che era importante. La cosa che ti dispiace è vedere quando ti esonerano a volte sai che puoi fare di più però la società cambia per fare quello che avevi raccomandato loro con un altro allenatore".