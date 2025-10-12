I Paesi Bassi fanno altri tre passi decisi verso la qualificazione diretta al Mondiale 2026, battendo agevolmente la Finlandia 4-0, nel match della Johan Cruijff ArenA' di Amsterdam. Gli Orange, trascinati alla vittoria dai gol di Malen, Van Dijk, Depay e Gakpo, si confermano in testa al loro girone, a +6 sulla Polonia, seconda, impegnata stasera contro la Lituania. Esultano, dunque, Denzel Dumfries, in campo per tutta la gara come già successo a Malta, e Stefan de Vrij (zero minuti tra oggi e giovedì scorso).