La separazione invernale tra l'Inter e Piotr Zielinski non è uno scenario da escludere a priori. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, le difficoltà riscontrate dal polacco nella sua esperienza in nerazzurro potrebbero spingerlo a cambiare aria già a gennaio: l'ex Napoli ha un contratto in scadenza nel 2028 a 4.5 milioni a stagione che pesa sul bilancio del club.

Il grosso ostacolo per la cessione è l'importante ingaggio del giocatore, chiamato eventualmente ad un taglio dello stipendio. "Difficilmente troverà club disposti a corrispondergli la stessa cifra, ma la voglia di giocare di più potrebbe convincerlo a rivedere le sue aspettative economiche - ipotizza il Corsport -. A gennaio insieme al suo entourage verrà fatto il punto della situazione. In caso di proposta giusta, potrebbe fare le valigie: la sua uscita potrebbe poi aprire all’arrivo di un mediano alla corte di Chivu".