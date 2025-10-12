In estate l'Inter aveva respinto i tentativi di diversi club inglesi (su tutti Aston Villa e Crystal Palace, pronti a spingersi fino a 35 milioni), ma adesso il destino di Yann Bisseck potrebbe cambiare. Nei giorni scorsi sono rimbalzate le voci sulla possibile intenzione del difensore di chiedere la cessione a gennaio, ma secondo Tuttosport "è difficile che l'Inter la prenda in considerazione, a meno che non arrivi un'offerta non rifiutabile, quindi sempre vicina ai 35 milioni, anche perché poi Bisseck andrebbe rimpiazzato".

Sul taccuino della dirigenza sono annotati i nimi di diversi difensori: TS avanza le candidature di Ordonez, Solet, Koulierakis, Gila e Muharemovic, considerando anche che a fine stagione andranno in scadenza i contratti di Acerbi, De Vrij e Darmian.