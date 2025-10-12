Dopo la goleada della Turchia contro la Bulgaria, Arda Güler e Kenan Yildiz celebrano non solo il successo per 6-1 ma anche la centesima presenza del capitano dei Milli Takim Hakan Calhanoglu. Inizia il giocatore del Real Madrid: "Noi, come tutta la squadra, siamo molto felici di questa serata storica. Abbiamo giocato esattamente come voleva il nostro allenatore. Questa poi era la centesima di Calha e siamo molto contenti della sua nomina a capitano. Continueremo a portare gioia alla nostra gente". Gli fa eco il fantasista della Juventus: "Hakan è una leggenda. È il nostro capitano. È un grande onore per me giocare al suo fianco nella sua 100esima partita".

Da Calhanoglu arrivano parole di elogio per entrambi: "Ho chiesto alla squadra prima della partita di vincere; non mi hanno deluso. Kenan e Arda sono giocatori che faranno la differenza per noi. È molto importante per noi che facciano sempre bene. La Turchia è sempre stata la mia unica opzione. Ho giocato gli Europei tre volte, ora l'obiettivo è la Coppa del Mondo. È l'obiettivo di tutti noi".