Da Catanzaro, dove ha ricevuto il dodicesimo Premio Nicola Ceravolo, Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha analizzato la situazione della Serie A italiana: "Per me l’Inter, che negli ultimi anni ha fatto cose importanti ed è andato due volte in finale di Champions, ha ancora qualcosa da dare. Ma occhio al Milan, che non ha le Coppe, al Napoli e alla Roma".

Maresca, uno che è emerso in maniera prepotente oltre i confini italiani, rimarca le differenze anche culturali esistenti tra il nostro Paese e buona parte d'Europa: "La differenza è a livello culturale, per me l’Italia è in generale un paese un po’ conservatore, che fa fatica a cambiare, mentre gli altri hanno più energia. Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions con una squadra molto giovane, il Chelsea ha la rosa più giovane della storia della Premier, invece in Italia preferiamo in genere la scelta più vecchia, che non dico sia sbagliata, però penso sia sempre più giusto un mix".