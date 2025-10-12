Argomento seconde squadre. Il focus analitico lo fa Gaetano Monachello, attaccante del Lumezzane, che ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato così della situazione passata e attuale: "All’epoca, senza le regole sugli under, per un giovane dell’Inter era difficile giocare. Ho avuto l’opportunità di andare all’estero, che mi ha dato tanto, anche economicamente, per un ragazzo di 18 anni. E ora? Le Under 23 sono un progetto interessante: permettono ai ragazzi di confrontarsi con “uomini veri” come me, che sono del ’94 e devo portare la pagnotta a casa. Un giovane del 2005-2007 si fa le ossa contro di noi, cresce prima ed è pronto per la Serie B o A. Capisci subito se è “carne o pesce”".