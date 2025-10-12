Nel video odierno pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto si concentra sull'attaccante del Bologna Santiago Castro e del suo no all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, del quale ha parlato ieri in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Soprattutto nel mese di maggio, Castro era uno degli obiettivi dell'Inter per l'attacco, così come Lorenzo Lucca e Ange-Yoan Bonny. Alla fine i nerazzurri hanno fatto all-in sul francese del Parma".