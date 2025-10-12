Seconda presenza e primo gol con l'Italia per Francesco Pio Esposito che ieri con l'ultimo dei gol del 3-1 finale sottoscritto dagli azzurri di Gattuso ha vissuto "un'emozione incredibile e indimenticabile con questa maglia che è la maglia che sogna ogni bambino quando inizia a giocare a calcio. È tutto bellissimo" come lo stesso attaccante dell'Inter ha detto a Sportmediaset a margine della vittoria con l'Estonia.

"In questo momento stanno parlando molto di me, c'è chi mi esalta e c'è chi mi scredita però io cerco di ascoltare il meno possibile e mantenere il mio equilibrio, che è sempre stata la mia forza credo e voglio continuare a mantenere questo equilibrio" ha concluso ai microfoni dell'emittente televisiva.