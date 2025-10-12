Intervistato da Tutto Mercato Web a margine del Festival dello Sport di Trento, l’ex calciatore e oggi procuratore Oscar Damiani ha parlato della prova di Francesco Pio Esposito nella partita di ieri tra Estonia e Italia: "È un ragazzo interessantissimo: ha fisico, è intelligente, sa muoversi e fa gol. Sta facendo grandi cose”.

Che piega può prendere il campionato?

“Vedo Napoli e Inter le più attrezzate per giocarsi il campionato, le altre non credo che possano giocarsi il titolo”.