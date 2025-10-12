Nonostante la squalifica che lo escluderà da Italia-Israele, in programma martedì sera a Udine, Alessandro Bastoni ha deciso di restare al fianco del gruppo azzurro nel day after del match vinto sul campo dell'Estonia. Il difensore dell'Inter, che oggi ha pranzato con i compagni e poi osservato la seduta di allenamento, tornerà domani mattina a Milano per cominciare a preparare la gara di campionato contro la Roma di sabato prossimo. Lo riporta Sky.