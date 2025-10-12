Antonio Conte riceve notizie confortanti dall'infermeria in vista della ripresa del campionato. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, infatti, l'infortunio di Matteo Politano è meno grave del previsto al punto che potrà tornare a disposizione del tecnico del Napoli già dalla prossima gara di campionato contro il Torino, così come Alessandro Buongiorno, totalmente recuperato dopo lo stop di alcune settimane fa.

Bisognerà invece aspettare un po' di più Amir Rrahmani, che secondo il quotidiano, rientrerà nel big match del prossimo 25 ottobre contro l'Inter che si giocherà a Fuorigrotta alle ore 18. 

Sezione: News / Data: Dom 12 ottobre 2025 alle 19:44
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
