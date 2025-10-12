Tengono banco le condizioni di Moise Kean in casa azzurra in vista della sfida contro Israele. Il centravanti della Fiorentina ha riportato una distorsione alla caviglia destra nel primo tempo di Estonia-Italia, poco dopo aver sbloccato il risultato con il suo undicesimo gol in azzurro, e non ha svolto l'allenamento di scarico previsto per quest'oggi al Bruseschi di Udine. Kean è stato portato a bordo di un minivan in una struttura specializzata per essere sottoposto a un esame strumentale. In base al responso i medici federali decideranno se trattenere il giocatore in Friuli o rimandarlo a Firenze perché continui le terapie con il club.

Appare comunque decisamente improbabile che Gennaro Gattuso rischi l'attaccante viola martedì, e per questo motivo, riporta la Gazzetta dello Sport, al suo posto giocherà per la prima volta titolare Francesco Pio Esposito, anche lui a segno contro l’Estonia