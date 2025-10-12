Tengono banco le condizioni di Moise Kean in casa azzurra in vista della sfida contro Israele. Il centravanti della Fiorentina ha riportato una distorsione alla caviglia destra nel primo tempo di Estonia-Italia, poco dopo aver sbloccato il risultato con il suo undicesimo gol in azzurro, e non ha svolto l'allenamento di scarico previsto per quest'oggi al Bruseschi di Udine. Kean è stato portato a bordo di un minivan in una struttura specializzata per essere sottoposto a un esame strumentale. In base al responso i medici federali decideranno se trattenere il giocatore in Friuli o rimandarlo a Firenze perché continui le terapie con il club.
Appare comunque decisamente improbabile che Gennaro Gattuso rischi l'attaccante viola martedì, e per questo motivo, riporta la Gazzetta dello Sport, al suo posto giocherà per la prima volta titolare Francesco Pio Esposito, anche lui a segno contro l’Estonia
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 19:50 Paesi Bassi, altri tre passi verso il Mondiale: 4-0 facile alla Finlandia. Dumfries sempre in campo, zero minuti per De Vrij
- 19:44 Qui Napoli - L'infermeria si svuota: Politano e Buongiorno tornano col Torino, Rrahmani rientrerà per l'Inter
- 19:35 Sky - Nazionale, Bastoni (squalificato) oggi resta con il gruppo azzurro. Domani mattina il ritorno a Milano
- 19:30 InterNazionali - Croazia-Gibilterra, un po' di riposo per Sucic. Zielinski cerca la continuità: titolare in Lituania-Polonia
- 19:16 I giocatori dell'Inter a lezione di disegno del logo: promosso Matteo Darmian, male Thuram
- 19:02 Balotelli: "Non è uno scherzo giocare nell'Inter, Moratti mi ha fatto un regalo. Milan? Dovevo andare alla Juve, poi Raiola..."
- 18:47 Lumezzane, Monachello: "U23 progetto interessante. Sul mio passato all'Inter..."
- 18:33 GdS - Verso Italia-Israele, improbabile la presenza di Kean: Esposito pronto per l'esordio da titolare in azzurro
- 18:20 Zidane: "Ronaldo il più forte incontrato in carriera. Faceva cose pazzesche in allenamento, poi ti diceva 'se mi fai inca*****..."
- 18:06 Damiani: "Pio Esposito è un ragazzo interessantissimo, sta facendo grandi cose"
- 17:53 Domani la Svizzera cerca il pass per il Mondiale, Yakin: "Non abbiamo preparato festeggiamenti. L'11 titolare..."
- 17:36 Ancora Benitez: "Quando ero all'Inter zero mercato. Mi è dispiaciuto l'esonero perché la società..."
- 17:07 Nazionale, Gattuso: "Rincorse e pressing: mi soffermerei su questi due aspetti della prestazione di Esposito"
- 17:00 Mkhitaryan: "Ecco perché accettai l'Inter. Chivu ha un grande futuro, sulla finale di Monaco ho un'idea"
- 16:52 Paesi Bassi-Finlandia, le scelte ufficiali di Koeman: Dumfries inamovibile sulla destra, altra panchina per De Vrij
- 16:38 Güler e Yildiz in coro: "Calhanoglu una leggenda". L'interista: "Loro due molto importanti per la Turchia"
- 16:23 Serbia nel baratro, Aleksandar Stankovic unica luce: "Ha mostrato tutto ciò che gli ha insegnato il padre"
- 16:10 Pio Esposito: "Nazionale, emozione indescrivibile. Il gol? L'ho sognato ogni notte da quando ho cominciato a giocare"
- 15:55 Anche gli scout dell'Inter al Mondiale Under 20 in Cile: ecco i nomi degli osservati speciali
- 15:41 Maresca: "Per il campionato l'Inter ha ancora qualcosa da dare. Però occhio al Milan"
- 15:26 Moretto: "L'Inter in estate ha fatto all-in su Bonny. Superata la concorrenza di due attaccanti"
- 15:13 Carnevale: "Pio Esposito era un pallino dell'Udinese. L'Inter ha un ragazzo che diventerà un grandissimo"
- 14:58 Tonali: "Pio Esposito? Quando uno è forte e si impegna merita tutto il nostro affetto"
- 14:44 Benitez: "L'Inter è l'italiana che potrà fare più strada in Champions. Chivu per me farà bene"
- 14:30 Sommer: "Inter, un piacere giocarci". Carlos Augusto: "Voglio fare la storia in Nazionale come hai fatto tu"
- 14:17 Nela inquadra le big del campionato: "Inter squadra che gioca meglio in A. Mina vagante? Dico il Milan"
- 14:02 Palestra: "L'Inter è la squadra che mi ha impressionato di più". Poi 'vota' i nerazzurri Lautaro, Bastoni e Dimarco
- 13:48 Repubblica - Nuovo San Siro, ecco come Redbird e Oaktree acquisiranno l'area. Due le figure chiave sul fronte Inter
- 13:35 Calhanoglu celebra a SM le 100 presenze con la Turchia: "Non è facile, orgoglioso di me". Poi promuove Yildiz
- 13:22 Esposito a SM: "È tutto bellissimo. Si parla molto di me, ma voglio mantenere il mio equilibrio"
- 13:05 Condò: "L'Italia sta crescendo in consapevolezza. Ottimo segnale da Pio: sta facendo come nell'Inter"
- 12:51 Spalletti: "Per Icardi ci sono rimasto male. Mauro è un bravo ragazzo e uno dei più forti centravanti ma..."
- 12:37 TS - Inter e Milan, occhi su Gila: il rinnovo con la Lazio è in alto mare. I nerazzurri avevano già fatto un tentativo
- 12:23 Ventola: "All'Inter per Ronaldo, dopo il 5 maggio Gresko salvato dalla polizia". Poi torna sulla rottura con Vieri
- 12:09 Pagelle Corsera - Sette in pagella e applausi per Dimarco e Pio. Squalifica di Bastoni unica nota negativa
- 12:00 Spalletti: "Bastoni e Barella due top, Esposito mi ricorda Vieri: avremo un padrone dell'area. Il 'caso Acerbi'..."
- 11:55 TS - Bisseck via a gennaio? L'Inter prenderebbe in considerazione la cessione solo con questa offerta
- 11:40 GdS - Lautaro sarà in Italia solo giovedì: il piano di Chivu per Roma-Inter è chiaro. Thuram punta il Napoli
- 11:26 Matthaus: "Il Milan mi voleva, ma poi arrivò l'Inter e Trapattoni mi disse un frase. Inzaghi o Chivu? Ecco chi preferisco"
- 11:12 Borriello: "L'Inter resta la squadra più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato"
- 10:58 CdS - Zielinski con le valigie in mano: la sua cessione a gennaio potrebbe portare un nuovo mediano all'Inter
- 10:43 CdS - Esposito, arriva anche il primo gol azzurro: poteva partire in prestito, Chivu l'ha voluto tenere all'Inter
- 10:28 Pagelle TS - Interisti tutti promossi: Bastoni e Barella da sufficienza piena, Esposito e Dimarco tra i migliori
- 10:13 Calhanoglu silenzia le voci di mercato: "Non è mai successo niente, all'Inter sono felice. Darò il massimo"
- 09:59 InterNazionali - Da Sucic agli olandesi De Vrij e Dumfries: oggi ultimo impegno per quattro nerazzurri
- 09:44 Pagelle CdS - Esposito con voglia ed entusiasmo: voto 7. Dimarco, l'assist per Kean è una pittata d'artista
- 09:29 GdS - Stankovic continua a crescere: esordio da titolare con la Serbia. L'Inter ha una doppia clausola
- 09:14 CdS - Lautaro diviso tra Inter e Argentina: l'obiettivo è esserci a Roma e avvicinarsi ancora a Mazzola
- 09:00 Pagelle GdS - Estonia-Italia, Esposito MVP: voto 7 (come Dimarco e Barella). Bastoni è da 6
- 08:45 CdS - Thuram prosegue il lavoro di recupero: convocazione per Roma non scontata. La decisione di Chivu...
- 08:30 GdS - Dagli allenamenti duri al rebus formazione: i cinque comandamenti di Chivu per la rivoluzione interista
- 08:15 Esposito, primo gol con la Nazionale: "Adesso ho mille pensieri in testa, ma questo deve essere un punto di partenza"
- 00:00 Ride Pio chi ride ultimo
- 23:50 Braglia: "L'unica big che ha mantenuto appartenenza e leadership è l'Inter con Zanetti e Ferri"
- 23:35 Bagnaia: "Tifo Juve ma da piccolo ero un fan dell'Inter, andavo contro a mio papà"
- 23:35 Matthäus: "Non vedo l'Inter tra le favorite in Champions. Campionato italiano apertissimo"
- 23:20 Esposito alla Rai: "La gente parla tanto di me, ma credo sia stata anche la mia forza"
- 23:05 Esposito a Sky: "Il gol un sogno che diventa realtà, devo realizzare. Ma è solo l'inizio"
- 22:50 InterNazionali - Prima gioia azzurra per Esposito, gol nel 3-1 all'Estonia. Bene anche Calhanoglu
- 22:37 Italia, Bastoni squalificato: salterà la sfida con Israele. Chivu lo ritroverà prima del tempo
- 22:23 Candreva, Sosa e Galante tutti d'accordo: sarà Lautaro Martinez il Pichichi della Serie A
- 22:08 UFFICIALE - Union Saint-Gilloise senza allenatore, Pocognoli al Monaco fino al 2027
- 21:54 Santi: "Un punto conquistato con il cuore, ci dà la spinta per continuare il nostro percorso”
- 21:40 Viviano: "Cristiano Ronaldo? Oggi non lo vedrei all'Inter o al Napoli per motivi tecnici e di sistema"
- 21:25 Piovani: "Felice del pareggio in una serata non brillante, eravamo un po' sulle gambe"
- 21:10 Alcione, Cusatis: "Il derby contro l'Inter gratifica il lavoro di tutti, non potevamo nemmeno immaginarlo"
- 20:55 Borghi elogia Chivu: "Ha riacceso l'Inter partendo da un'eredità pesante lasciata da Inzaghi"
- 20:41 Como, Suwarso: "Fabregas? Se fosse andato via, avrebbe scelto lui stesso il nostro nuovo allenatore"
- 20:27 Ibrahimovic: "Vi spiego le differenze tra Guardiola e Mourinho". Poi elogia Camarda e snobba Pio Esposito
- 20:13 Romano: "Nel contratto di Robinho jr una clausola super da 100 milioni di euro. Sull'Inter e i rumors dal Brasile..."