Già febbrile l'attesa tra i tifosi della Roma per i prossimi impegni di campionato ed Europa League: il big match di sabato allo stadio Olimpico con l’Inter, riporta Il Romanista, ha scavalcato la soglia dei 64 mila presenti, mentre per l’impegno internazionale col Viktoria Plzen siamo a quota 51 mila. Procede bene anche il pack per gli impegni con Parma, Midtjylland e Napoli.