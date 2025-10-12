Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha deciso di applicare un turnover robusto in occasione del match 'comodo' di stasera, contro Gibilterra, tenendo in panchina diversi big, compreso il duo di centrocampo Sucic-Modric: a loro posto, spazio a Moro-Kovacic. 

Nessuna sorpresa invece, a Kaunas, dove Piotr Zielinski parte come titolare nel match tra Lituania e Polonia con l'obiettivo di dare continuità alla prestazione sfoggiata in amichevole, con tanto di gol decisivo, contro la Nuova Zelanda. 

Sezione: Focus / Data: Dom 12 ottobre 2025 alle 19:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
