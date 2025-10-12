Lautaro Martinez sarà impegnato a Miami nella notte tra martedì e mercoledì, quando è fissata in calendario l'amichevole tra Porto Rico e Argentina. L'argentino, conferma oggi La Gazzetta dello Sport, farà ritorno in Italia solo giovedì, ad appena tre giorni dalla super sfida dell'Olimpico che vedrà contro la Roma e l’Inter, con il precedente dello scorso 20 ottobre quando decise il match dopo essere tornato in fretta e furia dalle gare contro Venezuela e Bolivia.

"Il piano dell’Inter è chiaro e l’intenzione di tutti sarebbe quella di non rinunciare a Lautaro Martinez - sentenzia la rosea -. L’attaccante nerazzurro ha un peso specifico troppo importante all’interno del gruppo di Chivu, che raddoppia considerando pure che al contrario è sempre più probabile l’assenza di Marcus Thuram: il francese si è fermato contro lo Slavia Praga in Champions League a causa di un guaio al bicipite femorale destro e a questo punto la data cerchiata in rosso per il rientro è diventata quella del 25 ottobre, giorno di Napoli-Inter. Contro Roma e Union Saint-Gilloise, Tikus non ci sarà".