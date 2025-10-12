Anche La Gazzetta dello Sport si concentra oggi sulla grande crescita di Aleksandar Stankovic, giovane centrocampista che l'Inter ha ceduto in estate al Bruges a titolo definitivo per circa 10 milioni, ma tenendo comunque il controllo del cartellino con una doppia clausola di riacquisto. "Da 23 milioni nella prossima estate e da 25 nel 2027, oltre a una percentuale sulla futura rivendita" ricorda la rosea, che poi sottolinea anche l'esordio dal 1' arrivato ieri con la Nazionale serba nella sfida contro l'Albania. Un altro importante traguardo che ne testimonia le grandi qualità. 

Sezione: Rassegna / Data: Dom 12 ottobre 2025 alle 09:29
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
