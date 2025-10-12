Mario Gila è uno dei nomi annotati sulla lista degli obiettivi di Inter e Milan. Questo quanto riferisce oggi Tuttosport che, spiegando l'interesse rossonero per il difensore della Lazio, pone l'accento sulla figura del ds Igli Tare che portò il giocatore in biancoceleste prima della fine della sua esperienza nella Capitale.

Il club nerazzurro aveva invece già fatto un tentativo per il calciatore negli scorsi mesi. "Offensiva - scrive TS - respinta sul nascere da parte della Lazio che non avrebbe potuto rimpiazzarlo. Una mossa inevitabile ma che adesso complicherà i piani biancocelesti. Il rinnovo di contratto con Lazio, infatti, è ormai da mesi in alto mare e le problematiche vissute negli ultimi mesi dalla società del presidente Claudio Lotito non hanno affatto contribuito a far decollare i dialoghi tra le parti. Anzi, la sensazione è che si stia profilando all’orizzonte un lungo addio". E l'Inter è uno dei club alla finestra.