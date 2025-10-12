Il terzo gol dell'Italia nel match di Tallin contro l'Estonia porta la firma di Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante dell'Inter trova la via della rete anche in azzurro dopo aver timbrato il cartellino anche in nerazzurro sia al Mondiale per Club (contro il River Plate) che in Serie A (sul campo del Cagliari). Una nuova conferma delle grandi qualità del ragazzi, reduce dall'annata in Serie B in cui ha realizzato 17 reti con lo Spezia.

"Già nella Primavera nerazzurra si era messo in evidenza a suon di gol, poi è stato protagonista nelle giovanili azzurre" sottolinea il Corriere dello Sport, ricordando poi che "Chivu lo ha voluto nella rosa dell’Inter, quando avrebbe potuto andare a giocare in prestito".