La Nazionale serba ha toccato il fondo: superata in casa dall'Albania col gol dell'ex interista Rey Manaj, la selezione delle Aquile si ritrova a fronteggiare un momento durissimo, con il CT Dragan Stojkovic che a furor di popolo ha rassegnato le dimissioni subito dopo il match. In un panorama buio, l'unica luce è rappresentata da Aleksandar Stankovic, che ieri ha fatto il suo debutto con la Nazionale maggiore guadagnandosi gli elogi della stampa locale. Secondo Informer, il ragazzo di scuola Inter "ha giocato in entrambe le direzioni, sfondando la difesa avversaria più volte con passaggi precisi nello spazio, e si è distinto anche negli interventi difensivi. Ad un certo punto, ha impedito Manaj di segnare un secondo gol, effettuando un intervento straordinario davanti alla porta di Đorđe Petrović".

Più 'romanzato' il commento del portale Sportal.rs che evidenzia: "Dejan Stanković dev'essere stato il padre più orgoglioso sabato sera, in quanto suo figlio ha dimostrato di poter essere un giocatore di livello mondiale a soli 20 anni. Sfrontato, coraggioso, pieno di voglia di vincere. Scuola italiana. Tutto ciò che padre Dejan poteva insegnargli. Un atteggiamento che dice: 'Sono venuto per vincere'. La Serbia ha trovato un giocatore che vale oro".