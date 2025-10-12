I primi interisti che finiranno gli impegni con le rispettive nazionali saranno Petar Sucic, Piotr Zielinski, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries, tutti in campo nella serata di oggi. L'ex Dinamo Zagabria sfiderà in casa Gibilterra con la sua Croazia, mentre gli olandesi se la vedranno invece con la Finlandia ad Amsterdam. Il centrocampista polacco è ivece atteso dalla trasferta di Kaunas contro la Lituania.