Che si parli di Inter o Argentina, la musica non cambia: Lautaro Martinez non si risparmia e dà tutto per la causa. Dopo i 90' in campo contro il Venezuela, resta da capire del il ct Scaloni chiamerà il Toro agli straordinari anche nell'amichevole di Fort Lauderdale contro il Porto Rico, in programma quando in Italia saranno le 2 di notte tra martedì e mercoledì. Poi tornerà a Milano per preparare la trasferta di Roma.

"La disponibilità a essere ancora titolare non è in discussione" sottolinea il Corriere dello Sport, ricordando come una situazione simile si sia già verificata quest'anno prima del match di Torino contro la Juventus. All'Olimpico l'argentino spera di continuare a scrivere pagine importanti della sua storia interista, visto che contro la Cremonese ha raggiunto quota 158 reti con l’Inter e il quinto posto della classifica all-time. "Davanti a lui - ricorda il Corsport - c’è la bandiera Sandro Mazzola, distante appena tre lunghezze: margine assolutamente colmabile, a stretto giro, per consolidare la sua posizione nella storia del club. Considerando solo il campionato, lo ha già staccato con la rete segnata a Cagliari, che lo rendono il quinto miglior marcatore in solitaria nella storia dell’Inter in Serie A".



