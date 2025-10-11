Serata indimenticabile per Francesco Pio Esposito, autore del suo primo gol con la maglia della Nazionale nel successo per 3-1 contro l’Estonia. Al termine della gara, l’attaccante dell’Inter ha parlato ai microfoni di Rai Sport, visibilmente emozionato:

“Entrare così non è mai facile, ma sono davvero molto contento ed emozionato. Indossare questa maglia, la più importante per ogni italiano, è una sensazione indescrivibile”.

Il giovane attaccante ha poi commentato le tante attenzioni che lo circondano in questo periodo: “La gente parla tanto di me, c’è chi mi esalta e chi mi critica. Ma credo che questa sia diventata la mia forza: so cosa valgo e continuo a lavorare ogni giorno per migliorarmi”.

Sullo sguardo al futuro, Esposito resta concentrato: “Non dobbiamo pensare troppo ai playoff, ma guardare solo alla nostra strada. Solo così, passo dopo passo, possiamo raggiungere il nostro obiettivo”.

Infine, la dedica per il suo primo sigillo in maglia azzurra: “Questo gol è per la mia famiglia, che mi è sempre stata accanto e ha fatto tanti sacrifici per permettermi di arrivare fin qui. Senza di loro, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”.