Chi sono i giocatori della Serie A che hanno impressionato di più Marco Palestra? Incalzato da La Gazzetta dello Sport, il laterale del Cagliari elegge tre interisti: "Lautaro, Bastoni, anche Dimarco - risponde -. Diciamo che l’Inter è la squadra che mi ha impressionato di più per le giocate. Ma devo dire che anche allenarsi con Ederson e Lookman aiuta tantissimo, sono di un altro livello".