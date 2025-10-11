Giornata da incorniciare per i nerazzurri in campo con le loro Nazionali. A partire dall’Italia dove Francesco Pio Esposito ha trovato il primo gol in maglia azzurra. Entrato al posto dell’infortunato Kean, anche lui in gol, Esposito ha segnato la rete del 3-1 contro l’Estonia. Di Retegui, che ha anche fallito un calcio di rigore, il terzo gol, mentre la rete estone è arrivata da un brutto errore di Donnarumma.

Bene anche Hakan Calhanoglu che festeggia la sua centesima presenza in Nazionale con un doppio assist nel 6-1 contro la Bulgaria. Nella partita da segnalare anche la doppietta del bianconero Yildiz. Successo di misura per l’Albania di Asllani contro la Serbia di Ale Stankovic.