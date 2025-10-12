La Svizzera potrebbe diventare la prima nazionale europea a strappare il pass per il Mondiale 2026. Per riuscirci, gli elvetici dovranno tornare da Lubiana con tre punti in tasca, sperando che il Kosovo non vinca contro la Svezia. Un pensiero che non sfiora minimamente Murat Yakin, ct dei rossocrociati, che in conferenza stampa ha parlato così della sfida di domani contro la Slovenia: "In caso di qualificazione, non abbiamo preparato nessun tipo di festeggiamento. Vogliamo rimanere concentrati al massimo", le sue parole. Prima di andare in dribbling di fronte alle domande sulla formazione titolare: "Devo ancora parlare con alcuni giocatori anche per valutare il loro stato fisico attuale. Non scarto l’idea di cominciare con gli stessi undici, ma nemmeno che possa esserci qualche cambio: la questione è al momento ancora aperta".