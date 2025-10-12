Presente al Festival dello Sport, l'ex allenatore dell'Inter e anche di Cristian Chivu, Rafa Benitez ha parlato del campionato di Serie A, rispondendo anche sul suo ex giocatore e sulla sua ex squadra: "Per capire come è un tuo ex calciatore come allenatore lo devi vedere allenare. Devi vedere come gestisce uno spogliatoio e questo non è facile perché non si può andare dentro nello spogliatoio ma credo che farà bene" ha detto sul tecnico nerazzurro.

In Champions, fra le italiane, l'Inter è quella che può fare più strada?

"Credo di sì. L'Inter è arrivata in finale, ad un livello in cui ha bisogno di giocatori che sanno come farlo. Se tu vai a giocare contro PSG o Real Madrid, devi avere giocatori con la mentalità giusta per affrontare queste partite senza paura".