Pecco Bagnaia, fuoriclasse della Moto GP, ha parlato di calcio al Festival di Trento, svelando un retroscena che riguarda il suo tifo: "Tifo Juve fin da bambino. Quando ero piccolo tifavo Inter perchè mio papà tifava Juve, quindi dovevo andargli contro, però in verità ho sempre tifato Juve, anche se devo dire che non sono estremamente ferrato, sono un tifoso 'giusto' secondo me", le parole riprese da Tuttojuve.