Formazione, sostituzioni, allenamenti, esordi e rotazioni. Sono questi i 'cinque comandamenti' elencati oggi da La Gazzetta dello Sport per evidenziare la silenziosa rivoluzione interista di Cristian Chivu, al lavoro sulla nuova Inter tra introduzione di novità e chiara intenzione di dire addio a vecchie abitudini radicate all'interno del gruppo. L'idea del romeno, almeno inizialmente, era di cambiare qualcosa anche sul piano tattico con l'inserimento di un attaccante capace di strappare (Lookman) e un centrocampista muscolare (Koné), ma il mercato ha cambiato i piani e la strategia: l'ex Parma ha deciso di restare fedele al 3-5-2, arricchendolo di regole e principi nuovi.

La novità principale riguarda il coinvolgere tutti: se con Inzaghi ipotizzare la formazione era facile, con Chivu nessuno sa se e quanto giocherà. Tanto che "ufficialmente neppure i calciatori stessi conoscono la formazione titolare, fino a... 3 ore prima del via", sottolinea la rosea. La vera scelta di rottura porta alle sostituzioni: niente più cambi 'prestabiliti' o dettati dalle ammonizioni, ma scelte che vengono fatte in base ai momenti delle partite. E poi c’è il tema delle rotazioni frequenti per tenere in mano gruppo e spogliatoio.

Negli allenamenti di Appiano "la parola chiave è diventata “intensità” - scrive il quotidiano -. Quella che Chivu pretende da tutti i calciatori nerazzurri in ogni allenamento, quella su cui il tecnico interista non transige e non ammette repliche. È la versione del sergente-Cristian, l’etimologia del “dittatore democratico” attraverso cui Chivu si auto-definisce. Eccola, la chiave delle prestazioni super dell’Inter anche solo prettamente sul piano atletico: la squadra corre, vola, a tratti domina. E ha archiviato i cali di concentrazione (mentali e fisici) che soprattutto al tramonto della scorsa stagione rischiavano ciclicamente di compromettere risultati in ghiaccio. È attraverso questa intensità che si cancellano finali da paura." E poi ci soni gli esordi e l'inserimento dei nuovi, che tendenzialmente vengono lanciati lontani da San Siro.