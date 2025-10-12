Anche Tuttosport premia con un 7 la prestazione di Francesco Pio Esposito in Estonia-Italia, match che l'ha visto festeggiare il primo gol in maglia azzurra. Il quotidiano torinese promuove tutti gli interisti scesi in campo: anche Dimarco strappa il 7, mentre Bastoni e Barella di guadagnano il 6,5.

Bastoni 6.5

Nel tandem con Calafiori è sempre lui il più sacrificato in fase difensiva e lì, complice la pochezza degli avversari, ha pochi problemi. Macchia la sua prestazione irreprensibile col giallo che gli costerà Udine per squalifica.

Dimarco 7

Pure in Nazionale mostra che la condizione è cresciuta a livello esponenziale rispetto al break settembrino. Dal suo piede fatato arriva l’assist per l’1-0 di Kean, tutt’intorno tante altre cose buone.

Barella 6.5

Soprattutto nel primo tempo si vede un po’ ovunque nel tentativo di trovare l’imbucata, ripresa invece giocata con il pilota automatico.

Frattesi (31' st) ng.

Esposito (15' pt) 7 Lavora molto bene di sponda e trova la soddisfazione del primo gol in Nazionale maggiore: predestinato.

