Gennaro Gattuso, ct della Nazionale italiana, ha voluto sottolineare due aspetti in particolare della prestazione fornita contro l'Estonia da Francesco Pio Esposito, che a Tallinn ha trovato il suo primo gol con la selezione maggiore: "Io mi soffermerei non sull'aspetto tecnico, ma sulla quantità di rincorse e di pressing che ha fatto. Per noi deve essere un valore aggiunto, cavalchiamo questa onda", le parole del ct a Vivo Azzurro TV.