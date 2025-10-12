Intervistato da Tuttomercatoweb, l'ex calciatore Sebino Nela ha espresso alcune convinzioni valutative sul campionato di Serie A, analizzando le big: "L'Inter secondo me è ancora la squadra che gioca meglio nel nostro campionato. Il Milan potrebbe essere la mina vagante. La Juventus deve ancora convincere. I bianconeri devono risolvere la questione centravanti".

Sezione: News / Data: Dom 12 ottobre 2025 alle 14:17
Autore: Niccolò Anfosso
