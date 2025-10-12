Francesco Pio Esposito è uno dei giocatori dell'Italia con il voto più alto sulle pagelle del Corriere dello Sport. Protagonista con un gol nel match con l'Estonia, l'attaccante nerazzurro prende un bel 7, mentre conquistano una sufficienza piena gli altri interisti Dimarco (6,5), Bastoni (6) e Barella (6,5) . Ecco i giudizi del quotidiano romano per gli interisti:

Bastoni 6

Monolitico nella sua protezione della difesa, anche se non c’è mai stato un assedio stile Debrecen. Una sicurezza, il giallo (banale) gli farà saltare Udine.

Dimarco 6,5

L’assist per Kean è una pittata d’artista, il lavoro sulla fascia continuo e proficuo. Senza sosta a dare sostegno eppure pronto a chiudere in difesa.

Barella 6,5

Lavora e smista diversi palloni, è quello che ricuce l’attacco, il primo frangiflutti in fase di non possesso, fino alla fine.

Frattesi (33’ st) sv

Pio Esposito (15’ pt) 7

Entra con grande voglia, l’entusiasmo resta, i tempi spesso non sono quelli giusti, soprattutto perché i movimenti sono speculari a quelli di Retegui, entrambi vanno incontro al pallone. Geniale il passaggio per Spinazzola che gli rende la pariglia e lui non la spreca: tiro al volo, primo gol in Nazionale alla seconda presenza.