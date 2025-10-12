"Probabilmente ho sognato questo momento tutte le notti da quando ho iniziato a dare i primi calci a un pallone. Essere arrivato fin qui è un'emozione indescrivibile, incredibile. Ringrazio i compagni per come mi hanno accolto e il mister per la fiducia che mi ha dato". Così Francesco Pio Esposito, parlando a Vivo Azzurro TV, a margine del 3-1 che la Nazionale italiana ha imposto all'Estonia anche grazie alla sua prima marcatura con la selezione maggiore.

Gattuso ti ha detto qualcosa prima di entrare in campo?

"E' stato un cambio improvviso, sono dovuto entrare velocemente senza ricevere troppe indicazioni. Mi ha dato la carica, dicendomi di fare il mio gioco. Io ho cercato di aiutare la squadra, credo di esserci riuscito bene. Sono molto contento di questo".

Un'Italia aggressiva sin dal primo minuto.

"Sì, era importante chiudere la partita il prima possibile. Abbiamo avuto l'approccio e l'atteggiamento giusti, non esistono gare facili. E' sempre meglio indirizzarle subito".

A chi dedichi il gol?

"Lo dedico alla mia famiglia che ha fatto tanti sacrifici"