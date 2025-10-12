Hakan Calhanoglu non è mai stato vicino all'addio all'Inter. Questo quanto ribadisce con forza il centrocampista turco ai microfoni di SportMediaset dopo il tennistico 6-1 con cui la selezione di Montella si è sbarazzata ieri della Bulgaria: "Non è mai successo niente, sono sempre stato un giocatore dell'Inter e sono contento di continuare. Io faccio tutto per il club perché sono un giocatore dell'Inter e non è cambiato niente".

"Le cose sono sempre state uguali e non è cambiato niente, darò il mio massimo" assicura poi Calha a fine intervista, mettendo a tacere le insistenti voci estive su Galatasaray e Fenerbahce.