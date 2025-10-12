Sono quasi tutte da 7 in pagella le prestazioni degli interisti in Estonia-Italia, match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale vinto dagli azzurri anche grazie al primo gol in Nazionale di Francesco Pio Esposito: il baby attaccante viene premiato da La Gazzetta dello Sport con un 7 pieno e la palma di 'migliore in campo'. Stessa votazione anche per Federico Dimarco e Nicolò Barella, mentre Alessandro Bastoni si ferma al 6. Davide Frattesi chiude invece la sua partita con un sv.