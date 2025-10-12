Dopo i novanta e passa minuti giocati nel match vinto comodamente dai Paesi Bassi a Malta, con tanto di assist per il gol di Memphis Depay, Denzel Dumfries si conferma giocatore inamovibile per Ronald Koeman, che lo ha inserito nella formazione titolare che alle 18 sfiderà la Finlandia alla 'Johan Cruijff ArenA' di Amsterdam. L'interista giocherà, come al solito, da terzino destro, ma questa volta avrà davanti a sé Donyell Malen, e non Jeremie Frimpong, oltre a Ryan Gravenberch.

Seconda esclusione di fila dall'undici titolare, invece, per Stefan de Vrij, l'altro nerazzurro-orange, che era rimasto in panchina anche giovedì scorso.