Nell'analisi sulle bandiere e sull'importanza della componente identitaria traslata nel calcio moderno, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato così a TMW: "I giocatori risentono di questa mancanza di leadership in società, ed è qui che mancano molte squadre. Chiellini è stato quasi accantonato, Maldini è stato allontanato dal Milan, l'unica che ha mantenuto una certa leadership e appartenenza è l'Inter con Zanetti e Ferri".