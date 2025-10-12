Con i Friedkin le cose sembrano leggermente cambiate in casa Roma? Marco Borriello non ne è così sicuro. Rispondendo alla domanda de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante si sbilancia anche sulla corsa scudetto vedendo l'Inter tra le favorite: "Mah, per ora i risultati non sono stati soddisfacenti. Spero che quest’anno la Roma possa raggiungere un piazzamento Champions. I segnali sono buoni anche se l’Inter rimane la squadra più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato".